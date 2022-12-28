الصمت يزيد الوحشيّة

يستمرّ جيش الاحتلال التركي بشنّ هجمات الإبادة على قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع. وأعلنت قوات الدفاع الشعبي في الـ 15 من كانون الأول الجاري، استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 3 آلاف و152 مرّةً خلال ثمانية أشهر الممتدّة من الـ 14 من نيسان المنصرم وحتّى الـ 14 من كانون الأول الجاري. والأسلحة المحظورة والكيماوية المستخدمة في هذه الهجمات هي؛ القنابل الفوسفورية، القنابل الحرارية، القنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماويّة.

وبعد حصيلة الهجمات التي كشفتها في الـ 15 من الشهر الجاري، كشفت قوات الدفاع الشعبي حصيلة الهجمات الكيماويّة، وذلك عبر بيانات كتابية.

حصيلة الأسلحة الكيماويّة ضدّ الكريلا من 14 وحتّى 27 كانون الأول

في 16 كانون الأول الجاري، استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماويّة 15 مرّة والقنابل المحظورة 3 مرات. وفي الوقت ذاته قام جنود الاحتلال التركي بإشعال إطارات السيارات وتوجيه الدخان السام نحو تحصينات المقاومة.

في 18 و19 من الشهر، استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 3 مرات. كما أحرق جنود الاحتلال إطارات السيارات والبلاستيك أمام التحصينات الحربية ووجّهوا الدخان السام نحوها.

وكشفت قوات الدفاع الشعبي الحصيلة في الـ 20 من الشهر. وبيّنت أن تحصينات المقاومة الخاصة بالكريلا تعرّضت للقصف بالقنابل المحظورة مرّتين في الـ 19 من الشهر. كما أحرق جنود الاحتلال إطارات السيارات والمواد البلاستيكية أمام تحصينات المقاومة ووجّهوا الدخان السام نحوها. هذا بالإضافةً إلى استخدام الأسلحة الكيماويّة 5 مراتٍ أخرى.

كشفت قوات الدفاع الشعبي في الحصيلة التي أصدرتها في الـ 21 من كانون الأول الجاري، أن جيش الاحتلال التركي قصف تحصينات المقاومة الخاصة بالكريلا بالأسلحة الكيماويّة 10 مرّات في الـ 20 من الشهر. كما أحرق جنود الاحتلال إطارات السيارات والمواد البلاستيكية أمام تحصينات المقاومة ووجّهوا الدخان السام نحوها مرّةً أخرى. فيما قُصفت تحصينات المقاومة للكريلا والواقعة قرب قرية سيدا في شيلادزي بالقنابل المحظورة 4 مرات وبالأسلحة الكيماويّة مرتين.

ذكرت قوات الدفاع الشعبي في الحصيلة التي كشفتها في الـ 22 من الشهر، أن تحصينات المقاومة العائدة للكريلا تعرّضت في الـ 21 من الشهر، للقصف بالقنابل المحظورة بالغة الشدّة.

فيما كشفت في الحصيلة التي أصدرتها في الـ 23 من الشهر، أن تحصينات الكريلا في محيط منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه تعرّضت في الـ 22 من الشهر، للقصف بالقنابل المحظورة مرةً واحدة و10 مرات بالأسلحة الكيماويّة.

كما كشفت القوات في الحصيلة التي أصدرتها في الـ 24 من الشهر، قصف جيش الاحتلال التركي محيط منطقة جمجو التابعة لبلدة شيلادزي في آمديه بالأسلحة الكيماوية 10 مرات من صباح يوم الـ 23 من الشهر وحتّى ساعات الليل. وفي الوقت ذاته قام جنود الاحتلال التركي بإحراق إطارات السيارات وتوجيه الدخان السام نحو تحصينات الكريلا.

وأوضحت قوات الدفاع الشعبي في الحصيلة التي كشفتها في الـ 25 من الشهر، أن تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه تعرّضت في الـ 24 من الشهر للقصف بالأسلحة الكيماويّة 10 مرات، بالإضافة إلى إحراق إطارات السيارات والمواد البلاستيكية وتوجيه الدخان السام نحو تحصينات الكريلا مرةً أخرى.

هذا وكشفت قوات الدفاع الشعبي في الحصيلة التي أصدرتها في الـ 26 من الشهر، تعرّض تحصينات الكريلا الواقعة في محيط منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه في الـ 25 من الشهر للقصف بالأسلحة الكيماويّة 7 مرات. كما قام جنود الاحتلال بإحراق إطارات السيارات والمواد البلاستيكية وتوجيه الدخان السام نحو تحصينات الكريلا.

كما كشفت القوات في الحصيلة التي أصدرتها في الـ 27 من الشهر، أن تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه تعرّضت في الـ 26 من الشهر، للقصف بالأسلحة الكيماويّة مرتين. بالإضافة إلى استخدامها مرتين أخريين في اليوم ذاته.

28 شهيداً بالأسلحة الكيماويّة خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول

أعلنت قوات الدفاع الشعبي في الـ 27 من شهر كانون الأول الجاري، عن أنّ الهجمات الكيماويّة التي شنّها جيش الاحتلال التركي قد أسفرت عن 11 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا في منطقة ساجا التابعة لناحية شيلادزي في آمديه، منهم 4 شهداء من شمال وشرق سوريا وهم؛ الشهيد عبيد عبد الله (دلشير رقة) من الرقة، الشهيدة جاندا إسماعيل (آدار جيا) من عامودا، الشهيدة برفين محمد (آفرين تولهلدان) من كوباني، والشهيدة سيلفانا محمد (هيفي ولات) من حلب.

وقد كشفت قيادة مركز الدفاع الشعبي عبر بيانٍ لها في الـ 18 من تشرين الأول المنصرم، استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة في قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار بالأسلحة الكيماوية، من بينهم 5 شهداء من روج آفا هم؛ بهاء الدين أحمد (دمهات تكوشين) من كوباني، آمد علي (ريبر كوباني) من كوباني، محمد خليل (آردال بستا) من كوباني، نوروز طاهر (روكسان زاغروس) من قامشلو، وعثمان عبدي (سردم آجري) من قامشلو.

(س ب/ ر)

ANHA