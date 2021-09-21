السليمانية تستقبل منتدى أمهات السلام من أجزاء كردستان الأربعة

وبدأت في مدينة السليمانية جنوب كردستان، اليوم، أعمال منتدى موسع لأمهات السلام على مستوى أجزاء كردستان الأربعة.

ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة هجمات الاحتلال التركي، وتأثيرها على كردستان ودور الأمهات في حل القضايا والمشاكل الراهنة.

وانطلقت، اليوم، أعمال المحور الأول من المنتدى بعنوان "معاً سنضمن السلام"، وتشرف عليه أمهات السلام من جنوب كردستان.

ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة، تتناول هجمات الاحتلال ضد أجزاء كردستان، وكذلك ضد مخمور وشنكال.

كما سيركز المنتدى بشكل خاص على دور الأمهات في الحد من هجمات الاحتلال وإيجاد الحل وتحقيق السلام والاستقرار.

وتستمر فعاليات منتدى أمهات السلام يوماً كاملاً.

(ك)