الصليب الأحمر الدوليّ يزور مديرية المياه بالحسكة ويطّلع على واقع المياه في المدينة

وضمّ الوفد كلّاً من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير, رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي فيلب شبوري, نائب رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في الحسكة فالتر جروس, مستشار رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي محمد باسل المجد, مستشارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي كلير كامرون, مسؤولة ملفّ عشر سنين من النزاع والمستشارة الإعلامية للجنة حجة كمار.

واستقبل الوفد من قبل الرئاسة المشتركة لمديرية المياه نضال محمود وسوزدار أحمد, إضافة إلى الرئاسة المشتركة للجنة البيئة والبلديات ماجدة أمين.

وشرح نضال محمود للوفد معاناة الأهالي بسبب قطع المياه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مما يسمّون "بالجيش الوطني السوري".

وتمّ تقديم بيان لهم مقدّم من قبل أهالي الحسكة يتحدّث عن سوء أوضاع المياه في المقاطعة منذ احتلال مدينة سري كانيه ومحطة علوك من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته, وبعدها قام الوفد بجولة في مديرية المياه, وآليات ضخّ المياه في حي العزيزية.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة نضال محمود: "زيارة الوفد من أجل الاطلاع على واقع المياه في مدينة الحسكة, إضافة إلى عملية الإبادة التي يقوم بها المحتل التركي بحقّ مكوّنات المنطقة كقطع المياه من محطّة علوك".

وأضاف محمود: "إنّ السيد بيتر ماورير أكّد بأنّهم يسعون إلى تحييد محطّة علوك، لأنّها الشّريان الرئيس لمدينة الحسكة".

ونوّه محمود, بأنّ بيتر ماورير قال إنّ الجانب التركي يدّعي بأنّ قطع المياه بسبب المشاكل التقنية, وتابع قائلاً: "نحن كإدارة ذاتية قدّمنا كافة الوثائق التي تثبت قطع المياه من محطّة علوك ونهر الفرات، فهم يسعون لتحويلها إلى ورقة سياسيّة".

وأكّد محمود, بأنّ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتير ماورير قال بأنه عندما يجتمع وباء كورونا وقطع المياه فهذا بحدّ ذاته إبادة.

وقال نضال محمود في نهاية حديثه: "طالبنا اللجنة الدولية بإخراج المحطة من يد أيّة قوى, ورفع علم الصليب الأحمر الدولي فوق محطّة علوك لاستمرار وصول المياه للأهالي".

(إ)

ANHA