السلطة الليبية الجديدة تبحث تشكيل الحكومة وتوحيد المؤسسة العسكرية

وقال ربيع خليفة مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتمع اليوم بالعاصمة طرابلس، رفقة أعضاء المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي، أن المباحثات تطرقت إلى مساعي الدبيبة لاعتماد حكومته من مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، حتى تباشر أعمالها.

ويعد اجتماع المجلس الرئاسي الليبي بكامل هيئته مع رئيس الحكومة الأول بعد انتخابهم في 5 فبراير/ شباط الجاري بجنيف من ملتقى الحوار السياسي.

وفي السياق ذاته، التقى المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة الجديدة، أعضاء من اللجنة العسكرية (5+5)، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام الدبيبة 21 يومًا بدأت في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

يأتي ذلك فيما تستعد مدينة سرت لاحتضان جلسة منح الثقة للحكومة، بتشكيل ثلاث لجان؛ لجنة الخدمات، والإعلام والاستقبال، لإنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال اجتماعات انعقاد الجلسة بالأيام القادمة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم بلدية سرت محمد الأميل، في تصريحات إعلامية، إنه تقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو بسرت، بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأضاف الأميل أن "مجلس النواب حجز فندقًا بالمدينة من اليوم السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس".

(ش ع)