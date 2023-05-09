السلطات التركية تمنع برلمانيين من متابعة الانتخابات

وقالت المنظمة في بيان، إن تركيا ليس لها الحق في التأثير على هيكل الوفد بحجة التصريحات التي أدلى بها النواب الإسكندنافيون في إطار سلطاتهم السياسية، مشيرةً إلى أن الإجراء التركي قد يكون له تأثير سلبي على عمل وفد المراقبين الدوليين.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق عدم السماح بدخول البلاد لكل من النائب عن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي قادر كاسيرغا، الذي عارض عدوان الاحتلال التركي على شمال سوريا، والبرلماني الدنماركي سورين سوندرغارد، الذي زار سابقاً شمال شرق سوريا.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سترسل أكثر من مئة مراقب إلى تركيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى جانب 400 خبير، اعتباراً من 10 أيار/ مايو.

(سـ)