السلطات التركية تحتجز الصحفيين المعتقلين في حجرات انفرادية

ألقت السلطات التركية يوم أمس الأربعاء القبض على 20 صحفياً في مدينة آمد بقرار من مكتب المدعي العام.

ووفق ما نقلته وكالة فرات للأنباء فإن السلطات التركية تحتجز المعتقلين في حجرات انفرادية ولا تسمح للمحامين بالوصول إلى أضابيرهم، حيث لم تعلم لغاية الآن التهم الموجهة للصحفيين.

وأسماء الصحفيين المعتقلين هي: "الرئيس المشترك لجمعية الصحفيين دجلة فرات سردار التان، رئيس تحرير صحيفة خوبون محمد علي أرتاش، مراسل خوبون زينل عبدين بولوت، مديرة JinNews صفيا ألا كاش، محررة JinNews كوشان كوجوك، محرر وكالة مزوبوتاميا MA عزيز أوروج، الصحفي عمر جليك، لازكين، أك دنيز، محمد شاهين، سعاد دوغوهان، رمضان كجيكان، نشا توبراق، إبراهيم كويونج، أسمر تونج، مظلوم دوغان كولار، أليف أونكر، رمزية تمل، عبد الرحمن أونجو، قادر بيرم ومحمد يالجين"

(سـ)