السلطات التركية تحتجز النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي جرجلي أوغلو بالقوة

وكان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجلي أوغلو موجودًا في البرلمان التركي، عندما بدأ المئات من عناصر الشرطة بمداهمة الصالة الموجود فيها، واحتجزوه بالقوة في ساعات الصباح الباكر.

ويبدو أن النيابة العامة في أنقرة، فتحت تحقيقًا جديدًا بحق جرجلي أوغلو، لذلك تم إخراجه بالقوة من البرلمان واحتجازه.

ومنذ 17 آذار تم إيقاف عضوية جرجلي أوغلو في البرلمان، ولذلك بدأ "مناوبة العدالة" في مبنى البرلمان.

وتحججت السلطات التركية بأن جرجلي أوغلو فقد العضوية ولكنه ما زال يتصرف وكأنه برلماني، ولم يخرج من البرلمان، وينشر بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتقاله.

ونُقل جرجلي أوغلو إلى مبنى الأمن، وتوجه البرلمانيون عن حزب الشعوب الديمقراطي إلى مبنى الأمن على إثرها.

(ح)