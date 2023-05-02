السلطات التركية تفرض حظراً للتجوّل على نصيبين عقب شرناخ

(فرضت سلطات دولة الاحتلال التركي حظراً للتجوّل في 9 أحياء ريفية في ناحية نصيبين بباكور (شمال كردستان.
خبر 2023-05-02T13:35:00 مركز الأخبار

وفق وكالة روج نيوز، "فقد أصدر والي منطقة ميردين، اليوم الثلاثاء، بياناً، فرض فيه حظراً للتجوّل على 9 قرى تابعة لناحية نصيبين بباكور كردستان، بدءاً من الساعة 04:00 من اليوم فصاعداً.

ويشمل الحظر كل من قرى “مشاوله، وفيسكينه، وبرهوكه، وآربالي، وباهميناً، أفشه، وشكين، ويول، وكليه سور"، وسيستمر حتى انتهاء الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ14 من أيار/مايو الجاري.

وكانت سلطات دولة الاحتلال التركي، قد فرضت أمس الإثنين، حظراً للتجوّل في 14 منطقة تابعة لناحية شرنخ بباكور (شمال كردستان) بذريعة "مناطق أمنية خاصة مؤقتة".

(ل م)


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