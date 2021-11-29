السلطات التركية تفرض عقوبات جديدة بحق القائد أوجلان

وكان محامو مكتب العصر القانوني قد تقدموا بطلب إلى محكمة الجزاء في بورصة بتاريخ 22 تشرين الثاني الجاريإلى من أجل لقاء عاجل بالقائد عبد الله أوجلان وكل من المعتقلين هاميلي يلدرم وويسي آكتاش وعمر خيري كونار.

وذكر المحامون أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن وضع القائد أوجلان والموكلين الآخرين منذ 8 أشهر، كما أنهم لا يعلمون شيئاً عن أوضاعهم الصحية وظروف الاعتقال والأوضاع القانونية وكذلك التدابير المتعلقة بفيروس كورونا.

وطالب المحامون المحكمة بإنهاء هذا الوضع وتمكينهم من مقابلة موكليهم.

محكمة الجزاء في بورصة التي رفضت طلب المحامين أوضحت أنها فرضت على أوجلان عقوبة، اعتباراً من 12 تشرين الأول، وبالتالي منعت عنه اللقاءات لمدة 6 أشهر.

كما رفضت المحكمة زيارات ذوي الموكلين، وذلك بحجة أن رئاسة الهيئة الانضباطية في مديرية مؤسسة الجزاء في إمرالي، فرضت عقوبة "منع الزيارات" اعتباراً من 18 آب ولمدة 3 أشهر.

ولم تقدم المحكمة أي معلومات عن سبب منع زيارة المحامين لمدة 6 أشهر أو منع زيارة الأسر لمدة 3 أشهر.

(ك)