السلطات التركية تعتقل صحفيان وصحفية

أفادت وكالة فرات للأنباء، بأنه في إطار حملة سياسية أطلقها مكتب المدعي العام في آمد، داهمت الشرطة التركية صباح اليوم، منزل الصحفي في وكالة ميزوبوتاميا، فرات جان أرسلان، في أنقرة.

ونقل أرسلان إلى مديرية الشرطة في أنقرة، فيما صادرت الشرطة التركية هاتفه وحاسوبه خلال المداهمة. ولم تُعرف أسباب الاعتقال.

الصحفية سيبل يوكلر

تزامن ذلك، مع قيام الشرطة التركية بمداهمة منزل الصحفية سيبل يوكلر أيضاً في أنقرة صباح اليوم.

وحسب ما ورد للوكالة، فقد تم نقل يوكلر إلى مديرية الأمن في أنقرة.

المراسل دلال اكيوز

كما داهمت الشرطة في أزمير، منزل المراسل دلال اكيوز، تعقيباً على قرار المدعي العام في آمد في البدء بعملية تحقيقات، حيث قامت الشرطة بعمليات بحث داخل المنزل ثم اعتقلت اكيوز ونقلته إلى مديرية الشرطة في جانكايا في أنقرة، على ما أفادت الوكالة.

وتعتمد سلطات الدولة التركية سياسة كمّ الأفواه وتنفذ الإبادة السياسية بحق الصحفيين والسياسيين والأوساط الاجتماعية والثقافية وكل مَن يعارض سياساتها الجائرة، حيث تزج بهم في السجون وتمارس عليهم مختلف ضروب المعاملة المهينة لكرامة الإنسان.

(س ر)