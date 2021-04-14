السلطات التركية تعتقل الرئيسة المشتركة لـ HDP في آمد

عقدت اليوم جلسة إصدار الحكم في قضية الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية بآمد هوليا اللقمان أويانك والتي رفعت ضدها بحجة أنها كانت الرئيسة المشتركة لاتحاد الصحة وعاملة في الخدمات الاجتماعية SES فرع آمد في عام 2012 ، والمشاركة في فعاليات ونشاطات الاتحاد وأصبحت عضواً في مؤتمر المجتمع الديمقراطي KCD حيث رفعت قضية ضدها بحجة أنها عضو في منظمة.

كانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكماً بالسجن على هوليان اللقمان أويانك بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بادعاء أنها عضو في منظمة وأصبح الحكم 10 سنوات و6 أشهر وأصدرت اليوم بحقها مذكرة اعتقال.

بعد إصدار قرار الاعتقال تم اعتقال هوليا اللقمان أويانك في ناحية ستورا التابعة لماردين عندما كانت تقوم بزيارة العائلة.