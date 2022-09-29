تستمر سلطات دولة الاحتلال التركي منذ نيسان 2021، باعتقال العديد من الأشخاص في باكور كردستان وتركيا بتهمة" قضية كوباني" التي اعتقل ضمنها الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي HDP، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، بالإضافة إلى 108 سياسيين وحقوقيين، بينهم 20 برلمانياً وإدارياً من حزب الشعوب الديمقراطي.

ولعب حزب الشعوب الديمقراطي إبان هجمات مرتزقة داعش على كوباني في أيلول 2014، دوراً مهماً في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام مرتزقة داعش لمنعهم من التسلل إليها، وكذلك ممارسة الضغط على السلطات التركية لفتح ممرات لنقل الجرحى من المدينة المحاصرة آنذاك.

واعتبر سياسيون أن الاعتقالات التي تجري تحت مسمى" قضية كوباني" هي إبادة سياسية في باكور كردستان وتركيا.

ومنذ ذاك اليوم تستمر السلطات التركية باعتقال العديد من الأشخاص في إطار " قضية كوباني".

وصباح اليوم، داهمت الشرطة التركية، منازل في مدينة إيله بباكو كردستان، اعتقلت على إثرها 9 أشخاص.

ووفق وكالة فرات التي نشرت الخبر فإن المعتقلين هم " شريف تاكاك، وحمزة قزلجين، ومحمد شيرين أونكون، وشيرين دكَر، وخمسة آخرون لم تعرف أسماؤهم.

الوكالة أشارت أنه علم أن الأشخاص الـ9 تم اعتقالهم في إطار " قضية كوباني" وتم اقتيادهم إلى مديرية الشرطة في إيله.

(سـ)