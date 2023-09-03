السلطات التركية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية والشبيبة ينددون

تجمّع العشرات من الشبيبة والأهالي في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، في فعالية مندّدة بطريقة تسليم سلطات الدولة التركية لرفات مقاتل في الكريلا إلى ذويه.

حيث سلّمت الدولة التركية رفات المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) يلماز أوزون الذي استشهد عام 2020، في صندوق إلى عائلته بطريقة غير إنسانية.

واستشهد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، يلماز أوزون (تولهلدان تكمان)، مع 5 من رفاقه في هجوم جيش الاحتلال التركي على منطقة سيرت عام 2020.

وحمل المشاركون في الفعالية صوراً للشهيد تولهلدان تكمان، فيما ألقى عضو اتحاد الشبيبة الثورية، محمد محمد، كلمة قال فيها: "ليست المرة الأولى التي ترتكب فيه الدولة التركية جرائم من هذا النوع، لقد فعلت ذلك مع 4 مقاتلين آخرين، وسلمت رفاتهم في علب صغيرة إلى ذويهم، إنه عملٌ لا يمت للإنسانية بصلة، لم ولن نقبل بذلك وسنكافح للقضاء على هذه الذهنية المترسخة لدى هذه الدولة الفاشية".

(د)

ANHA