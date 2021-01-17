السلطات الروسية تعتقل المعارض البارز أليكسي نافالني

وأكدت سلطة السجون الروسية، قيام الضباط باحتجاز أليكسي نافالني، المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وذكر شهود عيان، أن الشرطة اعتقلت المعارض البارز عند منطقة فحص الجوازات.

واستقل نافالني طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا" في ألمانيا، عائداً إلى روسيا، بالرغم من تأكيد السلطات الروسية أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى البلاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعليقاً على ذلك، قال نافالني للصحفيين لدى صعوده إلى الطائرة: "يعتقلونني أنا؟.. أنا بريء".

وفي مطار موسكو، أوقفت الشرطة عدداً من حلفاء نافالني، الذين توجهوا إلى هناك لاستقباله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من المعارض الروسي.

واتهم نافالني الرئيس الروسي بمحاولة ردعه عن العودة إلى الوطن بقيود قانونية جديدة، كما ألقى باللوم على الكرملين في عملية تسميمه، الأمر الذي نفاه الكرملين مراراً.

(ي ح)