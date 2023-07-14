السلطات الإيرانية تحقق مع محامين قدّموا دعماً لعائلة جينا أميني

تستمر انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران وروجهلات (شرق كردستان)، التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة السلطات الإيرانية في أيلول 2022، في العاصمة الإيرانية بطهران.

وعلى الرغم من عمليات القتل وحملات الاعتقال والإعدام بحق المحتجين، إلا أن هذه الاحتجاجات مستمرة دون انقطاع.

كما أعلن 54 محامياً عن دعمهم لعائلة جينا أميني ببيان مشترك لهم، وكان المحامون قد أعلنوا بتوقيعات مشتركة أن المسؤولين الحكوميين تصرفوا بشكل غير قانوني، وقاموا بإدانة هذه الممارسات.

وبدأت السلطات الإيرانية بفتح تحقيق مع جميع المحامين الذين قدموا دعمهم لعائلة جينا أميني.

واستدعى مكتب المدعي العام في بوكان 54 محامياً للإدلاء بشهادتهم، وجاء في رسالة النيابة العامة الموجهة للمحامين ما يلي: "تم استدعاؤكم للتحقق من نشر صور وأفلام ونصوص مناهضة للنظام العام"، وذلك حسب ما نقلته وكالة روج نيوز.

(س ع)