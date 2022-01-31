السلطات الإيرانية تعتقل ناشطين اثنين في مدينتي مريوان وسقز

وأفادت وكالة فرات للأنباء بأن السلطات الإيرانية اعتقلت أمس، المدرّس والناشط الكردي شيبان محمدي، من سكان مدينة مريوان في روجهلات (شرق كردستان)، واقتادته إلى جهة مجهولة، وسط غياب أي معلومات عن سبب الاعتقال.

كما اعتقلت أول أمس السبت، الناشطة الكردية، زيمان زيويا في مدينة سقز بروجهلات (شرق كردستان).

ودرست زيمان زيويا البالغة من العمر (29عامًا)، القانون في جامعة بيامنور في سقز، حيث تعرضت للاعتقال والتعذيب عدة مرات.

دون ورود أي تفاصيل عن سبب الاعتقال والمكان الذي اُقتيدت إليه، حسب وكالة فرات للأنباء.

(ف)