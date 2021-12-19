السلطات الإيرانية تعدم سجينًا سياسيًّا كرديًّا شرق كردستان

وأكدت وزارة العدل الإيرانية في محافظة سينه شرق كردستان، في بيان لها، إعدام حيدر قرباني، في سجن سينه المركزي الساعة 4:00 صباح اليوم الأحد، حسب وكالة روج نيوز.

وقد اتهمت السلطات الإيرانية حيدر قرباني بعضويته في الحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، ومعارضته للدولة الإيرانية.

واعتقل حيدر قرباني بتاريخ الـ 16 من تشرين الأول 2016، وهو من سكان مدينة كاميران.

وتعد إيران إحدى الدول التي تشهد ازديادًا في حالات الإعدام، وفقًا لإحصاءات منظمة العفو الدولية، فقد شهد عام 2020 إعدام 246 شخصًا على الأقل، ولكن يتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث لا يكشف عن العديد من حالات الإعدام.

(ف)