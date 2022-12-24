السلطات الفرنسية ترفع قرار احتجاز المتهم بارتكاب مجزرة باريس الثانية

وقالت النيابة العامة في باريس إن "الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز".

وأضافت أنه "لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

ومساء يوم الجمعة 23 كانون الأول الجاري، شن هجوم على مركز أحمد كايا الثقافي في العاصمة الفرنسية، وارتكاب مجزرة .

وكان الرئيسان المشتركان لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا قد كشفا عبر مؤتمرٍ صحفي، أسماء شهداء مجزرة باريس الثانية وهم، أفين (أمينة كارا) من رياديات حركة المرأة الكردية، ومير برور وعبد الرحمن كزل من الحركة الثقافية.

(سـ)