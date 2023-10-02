السلطات الأرمنية تعلن سقوط قتلى بإطلاق الجيش الأذربيجاني النار بمنطقة حدودية

وأشارت السلطاتُ الأرمينية أن الوضع هناك مُستقرٌ نسبياً في الوقت الحالي، في حين سارعت باكو لنفي الحادثة .

وفي سياقٍ متصل أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعمَ بلادها الكامل لأرمينيا وسيادتها ووحدة أراضيها، بعد الهجوم الأذربيجاني على إقليم آرتساخ، مُشيرةً إلى أنها ستزورُ، الثلاثاءَ، أرمينيا للاطلاع على أوضاع نازحي الإقليم الأرمن.

وعلى صعيدٍ سياسي، حثَّت أرمينيا الاتحادَ الأوروبي على فرض عقوباتٍ على أذربيجان بسبب عمليتها العسكرية في إقليم آرتساخ، وحذَّرت من أن أذربيجان قد تُهاجم أرمينيا نفسها قريباً، ما لم يتخذِ الغَربُ إجراءً حازمًا، إذ دعا المبعوث الأرميني للاتحاد الأوروبي إلى دعم أرمينيا ووَقف مُحادثات التكتل لتعزيز العلاقات مع باكو.

(سـ)