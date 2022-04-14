السجناء في سجن آمد يعلنون الإضراب عن الطعام  احتجاجاً على ما يتعرضون له من انتهاكات

تتنشر الإضرابات عن الطعام في سجون كردستان وتركيا أكثر فأكثر ضد التعذيب والممارسات الفاشية. وبدأ السجناء السياسيون في سجن آمد رقم 1 إضراباً عن الطعام ضد انتهاك الحقوق. وتم الكشف أن الإضراب بدأ اليوم وسيستمر لمدة 3 أيام.

أجرى السجين بران امان اتصالاً هاتفياً مع عائلته. بران امان البالغ من العمر ٢٣ عاماً اعتقل في ناحية نصيبين التابعة لمردين في فترة الحظر الذي أعلن في 14 آذار 2016 . وحُكم على بران بالسجن لمدة 35 عاماً و10 أشهر.

التعذيب والتهديد

أكد امان أنه في الآونة الأخيرة ازداد التعذيب والتهديد بحق السجناء وأن الحراس يهاجمون مهاجع السجناء بلا سبب ويهددونهم قائلين" سترون قوة الدولة"، وذكر امان تحركات الحراس في الفترة الأخيرة كما أنهم نقلوا كلاً من السجناء اوميت اوزكان، محمد قاسم اصلان ودوغان اوزباهجاجي من مهاجعهم الى أماكن خالية من كاميرات المراقبة حيث تم تعذيبهم هناك.

اذا لم ينتهِ التعذيب فستعود فعاليات الإضراب المفتوحة

كشف امان أن السجناء تلقوا تقارير تمرد وبعدها تم نقلهم إلى مهاجع جديدة. وذكر امان أنه وبعد ممارسات صباح اليوم في السجن رقم 1 بدأ الإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام. وفي حال استمرار التعذيب والانتهاكات فإننا سنعود إلى الإضراب المفتوح.

ودعا امان مكتب آمد، جمعية الحقوقيون من أجل الحرية (HID)و جمعية حقوق الإنسان (IHD)إلى توثيق الانتهاكات في السجن.