الشيخ راغب بشار الفارس: بتكاتفنا وتلاحمنا سنفشل مخططات الاحتلال التركي

زادت حدة هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، عقب إعادة انتخاب أردوغان الذي أعلن مرة أخرى عدواته لمكونات المنطقة واستهداف مشروعها الديمقراطي القائم على أخوة الشعوب، من خلال شن هجمات بالطائرات المسيّرة وآخرها استهداف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما، على مرأى ومسمع القوى الدولية.

الأمر الذي لاقى ردود فعل منددة بهذه الهجمات، حيث أوضح الشيخ راغب بشار الفارس، أحد شيوخ قبيلة الزبيد العربية في سوريا خلال لقاء مع وكالتنا موقفهم من هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة، وقال إنها: "تستهدف وحدة المكونات القائمة على أخوة الشعوب تحت مظلة مشروع الأمة الديمقراطية".

ونوه الشيخ راغب بشار الفارس: "منذ بداية الأزمة السورية تدخلت تركيا في المنطقة ونيتها احتلال واقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، من خلال ممارساتها المعادية المستمرة ودعمها المستمر للجماعات الإرهابية".

وأضاف: "تركيا تحاول من خلال هجماتها إعطاء فرصة للجماعات الإرهابية واستخدامها واستكمال مشروع (الميثاق الملّي) وتطبيق سياسة التتريك في محاولة لإعادة المنطقة إلى ما قبل 400 عام، وإعادة العثمانية بزعامة أردوغان الراعي الرسمي للإرهاب".

وندد الفارس بصمت القوى الدولية حيال المجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي المنطقة بهدف إطالة أمد الأزمة السورية. وطالب مكونات المنطقة بالتسلح بالوعي حيال هذه المخططات الاحتلالية وتقوية الروابط الوطنية من خلال فلسفة الأمة الديمقراطية لحماية مكتسبات الثورة التي تحققت بدماء الشهداء.

وشدد الفارس: "علينا مساندة القوات العسكرية والأمنية وخاصة الفئة الشابة، للكشف عن عملاء وجواسيس دولة الاحتلال التركي التي تحاول من خلالهم تحقيق مخططاتها"، داعياً الجميع إلى عدم الانجرار وراء الحرب الخاصة التي تديرها الاستخبارات التركية.

(ف)

ANHA