الشيخ مقصود...مسيرة دعماً لمقاومة الكريلا واحتفالية لإحياء ذكرى الفنانة مزكين

تجمع المئات من أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية وحركة الهلال الذهبي، أمام كراج عفرين القديم الواقع في القسم الشرقي من الحي للمشاركة في مسيرة جماهيرية لدعم مقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي.

وانطلقت المسيرة من أمام كراج عفرين القديم، في القسم الشرقي من الحي بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء، ومقاومة الكريلا، وجاب المشاركون في المسيرة شوارع الحي، وصولاً إلى ساحة الجبانات في القسم الشرقي من الحي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت تحدث عضو حركة الثقافة والفن رضوان آكري عن هجمات الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وقال آكري: "هجمات الاحتلال والخونة لن تكسر إرادة ومقاومة أبطال الكريلا، الحزب الديمقراطي الكردستاني ينفذ مخططات الاحتلال في باشور بهدف احتلال مناطق باشور لإعادة أطماع العثمانية الطورانية، هذه الهجمات ستنكسر بمقاومة الكريلا وبفكر القائد عبد الله أوجلان".

ومن ثم تحول التجمع إلى احتفالية فنية تحت رعاية مركز جميل هورو للثقافة والفن بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لاستشهاد الفنانة الكردية مزكين (غربت آيدن).

وزين مكان الاحتفالية بصور الشهيدة مزكين، وأعلام حركة الهلال الذهبي وحركة الثقافة والفن.

وتحدثت الإدارية في مركز جميل هورو للثقافة والفن هدية عثمان عن حياة الشهيدة مزكين (غربت آيدن)، ومسيرتها النضالية والفنية.

بعدها قدمت فرقة الشهيدة فاجين لحركة الهلال الذهبي عدداً من أغاني الشهيدة مزكين، والأغاني الثورية.

كما قدمت الفنانة فاطمة عبدو عدداً من الأغاني الثورية والفلكلورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

وانتهت الاحتفالية بعرض سينفزيون حول حياة الشهيدة مزكين، وصور ومشاهد من حياتها في جبال كردستان.

(ك)

ANHA