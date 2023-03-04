الشيخ مقصود.. حصار مستمر ومساعدات لا تكفي المتضررين

لم تخفف المساعدات التي دخلت إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من صعوبة الوضع المعيشي على الأهالي المتضررين من الزلزال؛ لقلتها واقتصارها على مستلزمات الإيواء.

وسمحت حكومة دمشق، 20 شباط الفائت، بدخول عدد من الشاحنات المحملة بجزء من المساعدات الدولية المقدمة للشعب السوري، وذلك في ظل استمرار الحصار الذي تعرقل بموجبه مرور المحروقات والأدوية إلى جانب الطحين وحليب الأطفال.

في هذا الصدد، قالت المواطنة، أمل أحمد دشرني، النازحة في مخيمات الأشرفية "نحن هنا منذ اليوم الأول للزلزال، لدينا أطفال، أنا وجيراني، نزحنا بعد أن تصدّعت منازلنا، نحن 3 أسر، نقطن هذه الخيمة هنا، ونواجه صعوبات عديدة".

أكدت أمل أن "المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، كانت قليلة جداً، المتضررون هنا بحاجة للمساعدات".

الأهالي يساعدون بعضهم بعضاً

شجبت أمل حصار حكومة دمشق، على الرغم من الوضع الإنساني القائم "جميعنا نمر بوقت عصيب، فكلنا عشنا الخوف ذاته، وعلى الرغم من هذا الوضع الكارثي لا يزال حصار حكومة دمشق مطبقاً على الحيّين. فهذا وضع إنساني وكارثي يجب على الجميع أن يراعوا ظروف بعضهم البعض".

وطالبت أمل المنظمات الإنسانية بمساعدة الشعب في هذا الوضع الكارثي، حيث إنّ الأهالي لا يستطيعون حتى الذهاب إلى منازلهم؛ لإحضار ما يلزمهم.

وقالت أمل في ختام حديثها "أطفالنا الصغار بحاجة إلى الحليب والغذاء والمستلزمات الأساسية، حيث إنّ الوضع المعيشي في الحيّين سيئ جداً، حتى بعض الأعمال توقفت، فالوضع العام بات صعباً جداً".

يذكر أنّ المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية كان قد أشار في آخر تقرير صادر عنه عن نزوح نحو 60 ألف شخص داخلياً من الحيّين، وحدد فيه أبرز ما يحتاجه سكان الحيين بالأرقام والإحصائيات.

(ل م)

ANHA