الشيخ مقصود ...المواد الأولية للصناعة تضاف إلى قائمة الحصار

ضمن سلسلة الممارسات التعسفية التي تقوم بها حكومة دمشق من فرض للحصار ومنع لإدخال المواد لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، قامت اليوم الفرقة الرابعة بمنع إدخال مواد صناعة الألبسة الجاهزة والبطاريات.

في خطوة من شأنها إيقاف عجلة الاقتصاد بالحيين وخلق مشكلات عديدة منها البطالة و عدم تأمين مستلزمات السوق المحلية.

ويعمل حوالي الـ7 آلاف شخص تقريباً في مهنة الخياطة متوزعين على 500 منشأة لتصنيع الألبسة الجاهزة في حي الشيخ مقصود والأشرفية والتي تأمن نسب جيدة من طلب السوق السورية.

(م،خ) وهو أحد أصحاب الورش بحي الشيخ مقصود أشار لوكالتنا إلى أن استمرار قطع امدادات القماش سيتسبب في إغلاق منشآت صناعة الألبسة الجاهزة والحقائب، ما سيحرم آلاف العمال من الراتب وسيضع البطالة قاب قوسين أو أدنى.

في حين تنتشر العشرات من المعامل المتخصصة في صناعة البطاريات بمنطقة شقيف التابعة لحي الشيخ مقصود والتي تأمن إلى حد ما متطلبات السوق السورية من البطاريات المخزنة للطاقة الكهربائية.

بدوره يقول (أ، ج)وهو أحد عمال إحدى معامل صناعة البطاريات أن منع الفرقة الرابعة إدخال المواد الداخلة في صناعة البطاريات وخاصة معدن الرصاص، إلى جانب منع تصدير البطاريات التي ينتجونها، سيؤدي في نهاية الأمر إلى توقف المعامل عن العمل وتسريح العمال.

يذكر أن الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً منعت بموجبه إدخال الطحين والمحروقات إلى حي الشيخ مقصود منذ الـ13 من شهر آذار/مارس بعدما استهدف عناصر الفرقة لشحنات مواد غذائية، ولتضاف لقائمة الحصار المواد الأولية في الصناعات التي يختص بها أهالي الحيين.

(كروب/ك)