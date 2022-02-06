الشيخ حامد الفرج: استمرار العزلة على القائد جريمة بحق الإنسانية والمحاكم الدولية متورطة

حيكت بتاريخ 15 شباط من عام 1999، مؤامرة دولية، اختُطف على إثرها القائد أوجلان من كينيا، وجرى تسليمه إلى تركيا التي فرضت بحقه عزلة مشددة في جزيرة إمرالي؛ بهدف إفشال مشروعه الذي يناهض سياسات الدول الرأسمالية، إلا أن المشروع انتشر في العالم أجمع وأصبح الخلاص الوحيد لشعب شمال وشرق سوريا من براثن الإرهاب.

في هذا الصدد، تحدث لوكالتنا شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، الذي أعرب عن استيائه حيال الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان وصمت المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية حيالها.

وأوضح الفرج أن "كل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية متورطة في قضية سجن القائد، وأول طرف يتحمّل هذه المسؤولية هي محكمة العدل الدولية في لاهاي".

لافتاً إلى أن "المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان عبر اعتقالهِ لم تكن إلا سيناريو تُصوّره الدول الطامعة، وفي مقدمتها تركيا، على أنها هي البطل المخلّص من الإرهاب، وجاء ذلك من خلال تزييف الحقائق عبر إدراج اسم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب، واعتقال المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان الذي نادى بالفكر الديمقراطي".

وأشار الفرج إلى أن تشويه الحقائق من قبل الدول الرأسمالية والدولة التركية من خلال محاربة مؤسس الفكر الديمقراطي الحر واعتقاله جسدياً لم يجدِ نفعاً؛ لأن المبادرات الشعبية المطالِبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد لم تتوقف، بل على العكس تماماً، ازدادت وانتشرت على نطاق واسع، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أنه لا يمكن إخفاء الحقائق عن أعين الشعوب الباحثة عن بناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة".

شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، بيّن في سياق حديثه أن دولة الاحتلال التركي حتى هذه اللحظة لم تسمح للقائد عبد الله أوجلان بلقاء عائلته ومحاميه في السنوات الأخيرة، وهذا يدل على الانتهاك والعلني الذي ترتكبه دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، مما يخالف قانون الحكم المؤبد وفق ما أقرته محكمة العدل الدولية".

وطالب شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بإدانة الانتهاك الذي ترتكبه دولة الاحتلال التركي بحق المفكر عبد الله أوجلان، وتشكيل محكمة دولية للرجوع عن هذا الحكم الجائر والنظر فيه في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد بشكل عاجل".

وفي ختام حديثه، عاهد الفرج شهداء الحرية والكرامة بالسير على خطاهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد، والمحافظة على مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

(خ)

ANHA