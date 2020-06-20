الشيخ عمر الشامي: العلاقات الكردية العربية تعدّ نموذجاً للعلاقة المشتركة

وفي لقاء مع وكالتنا، عدّ الشامي العلاقة بين الكرد والعرب "الدرع المنيع في وجه الفتن والخلافات التي يسعى العدو من خلالها إلى إضعاف الأمة".

ولفت الشامي الانتباه إلى عمق تاريخ العلاقات الكردية – العربية، قائلاً "العلاقات الكردية العربية سابقاً لها أمثلة لا تعد ولا تحصى، وتعد نموذجاً للعلاقة المشتركة"، مضيفاً " نلاحظ الترابط الأسري والتكاتف المجتمعي بين الكرد والعرب".

وذكّر الشامي بالمبادئ الإسلامية التي تدعم التعايش المشترك بين مختلف المكونات" مبادئ أخوة الشعوب والعيش المشترك مدونة بالفكر الإسلامي المعتدل، بل ولها مكانة في المقدسات الإسلامية"، مستنداً إلى آية من القرآن الكريم وحديث نبوي ""يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" وكذلك قول رسول الله (ص) في حديثه "لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".

وقدّم الشامي حي الشيخ مقصود مثلاً بارزاً على علاقات الكرد والعرب، قائلاً في حي الشيخ مقصود الذي أقطن فيه منذ بداية هذه الأزمة، كنا كلنا يدًا واحدة، وقفنا كلنا على الجبهات يدًا واحدة، الكردي إلى جانب العربي للدفاع عن الوطن والدين والعرض والشرف وعن الكرامة والحرية ولم تدخل التفرقة فيما بيننا"

وعن أهمية تكاتف المكونات ورص صفوفها، قال الشامي " العدو دأب منذ القديم على سياسة "فرق تسد" فإن كانت التفرقة بالنسبة لهم سبيل السيادة، فلن نتفرق أبداً، فنحن لن نتفرق لأننا أصحاب فكر حر، أصحاب عقيدة، وأصحاب عيش مشترك، ولا نفرق بين جميع المكونات".

وأنهى الشيخ وعضو ملتقى الأديان عمر الشامي حديثه بالتأكيد على أنهم يطمحون "إلى سوريا ديمقراطية تكون مكوناتها متراصة بالمحبة التي زرعت فيما بينهم"، كما دعا الله "لتحرير البلاد من الفسقة عبر التكاتف والإيمان بالعيش المشترك".

(م)

ANHA