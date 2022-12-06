الشيخ عبد الرحمن شوكت: تدمير دور العبادة ممارسات داعشية أردوغانية لا تمثل الإسلام

ودمرت دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها مسجد قرية التروازية في ريف ناحية عين عيسى، بعد قصفه بالدبابات الخميس المنصرم.

وتتعمد دولة الاحتلال التركي قصف المدن والقرى الآهلة بالسكان؛ إلى جانب المنشآت الحيوية والمرافق العامة والبنية التحتية في شمال وشرق سوريا.

ولا يستثني الاحتلال التركي دور العبادة من مساجد وكنائس حيث يستهدفها بشكلٍ ممنهج ويدمرها، ما يعيد ممارسات داعش إلى الأذهان من جديد.

ففي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قصفت مدفعية الاحتلال التركي مسجد بلدة زركان في مقاطعة الحسكة، كما وتعرض مسجد النوري بن مهيد العنزي وسط بلدة عين عيسى، لقصفٍ طال أطرافه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ليست المساجد فقط، فقد تعرضت كنيسة مار ساوا في قرية تل طويل بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، لقصف من قبل الاحتلال التركي في أيار/مايو من العام الجاري، مما أحدث أضراراً مادية كبيرة فيها، ودمرها بشكلٍ كامل، كما وأن ذلك القصف والدمار طال بعض المنازل في القرية أيضاً.

التقت وكالتنا، الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني، الشيخ عبد الرحمن شوكت، الذي اعتبر استهداف دور العبادة؛ ممارسات داعشية يستمر بها أردوغان في سوريا ولا تمثل الدين الإسلامي.

أوضح شوكت أن "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيوش الإسلامية بعدم التعرّض للأطفال والنساء، وعدم قطع الأشجار وألّا يعتدوا على دور العبادة؛ لأنها المكان الذي يُعبد فيها الله سبحانه وتعالى، فلا الله يقبل ولا القانون يقبل ولا الإنسانية تقبل هذه الممارسات، فالله سبحانه وتعالى بعث الإسلام؛ للمحافظة على أرواح الناس، لا قتلْ الناس بل ليّحيا الناس بسلامٍ واطمئنان".

مضيفاً "هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية هي هجمات عدائية تهدد حياة الناس في منازلهم، وهي ممارسات مستمرة يمارسها من يظن نفسه أنه خليفة المسلمين وهو أردوغان، إنها ممارسات على خطا داعش، فكلنا كنا شهوداً على هؤلاء الذين كانوا يدخلون إلى المساجد بأحذيتهم، ويرمون القرآن الكريم على الأرض، فهؤلاء جاؤوا ليشوّهوا الإسلام".

وفي ختام حديثه، أشار شوكت إلى أن اردوغان إذا كان صادقاً فعليه حماية المواطنين لا قتلهم بشكلٍ يومي، متابعاً "الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون صادقاً قولاً وفعلاً، ولا يقبل أن يدّعي الإنسان الإسلام وأعماله بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى".

(ز س/د)

ANHA