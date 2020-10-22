الشرطة التركية تداهم مبنيي حزب الشعوب الديمقراطية في آمد ويني شهير

وداهمت الشرطة التركية، اليوم، مبنى حزب الشعوب الديمقراطية في مدينة آمد، ومبنى فرع الحزب في ناحية يني شهير، بدعوى وجود وثائق محظورة.

وفيما تواصل قوات الشرطة محاصرة المبنيين ونشر آليات مدرعة، أقدمت الشرطة على خلع باب مبنى حزب الشعوب الديمقراطية في آمد والبدء بأعمال التفتيش، ولم تسمح للبرلمانيين ومحامي الحزب من دخول المبنى.

وفي ناحية يني شهير تم تطويق منبى فرع الحزب من قبل عناصر الشرطة، فيما تم إخراج جميع المسؤولين في الحزب من المبنى، عدا الرئيسين المشتركين قاسم كايا ورمزية سزجي.

وتواصل الشرطة التركية في هذه الأثناء تفتيش المبنيين.