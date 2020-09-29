الشرطة التركية تعتقل اثنين من مسؤولي HDP في مدينة ميرسين

تستمر السلطات التركية بحملة الإبادة السياسية في باكور كردستان وتركيا، وتستهدف السياسيين الكرد.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة فرات للأنباء فإن الشرطة التركية داهمت اليوم، منازل أعضاء وإداريين في حزب الشعوب الديمقراطى في مدينة مرسين.

هذا واعتقلت الشرطة كلًّا من الرئيسة المشتركة لمكتب HDP في مرسين كلبهار شوفر وعضو برلمان الحزب باريش كاربيك.

وكان المعتقلان قد انضما إلى احتجاج أمام مبنى الحزب خلال الأسبوع الماضي، للتنديد بحملة الإبادة السياسية التي تنظمها سلطات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

(سـ)