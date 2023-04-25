الشرطة التركية تعتقل 11 صحفياً

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة التركيّة التي تفصلنا عنها 19 يوماً فقط، داهمت الشرطة التركيّة، صباح اليوم، العديد من المنازل في 21 مدينة مختلفة في باكور كردستان وتركيا.

وداهمت الشرطة التركيّة عشرات المنازل ومكاتب ومراكز العمل في كلّ من "آمد، ميردين، سيرت، جيولك، وان، شرنَخ، إيله، ديلوك، رها، بورصة، إسطنبول، إزمير، ميرسين، موش، بدليس، جولميرك، العثمانية، سيواس، ملاطية، سمسور وأنقرة"، وقامت بمصادرة الكتب والأجهزة الإلكترونيّة.

وخلال هذه المداهمات، اعتقلت الشرطة التركيّة "المحرّر في وكالة مزوبوتاميا؛ عبد الرحمن كوك، ومراسلي الوكالة ذاتها؛ أحمد كانبال ومحمد شاه أروج، ومديرة الشؤون الكتابيّة في صحيفة يني يشام؛ عثمان آكن، وصاحب الامتياز في صحيفة خبون؛ كادري أسن، والمحرّرة في وكالة جن نيوز؛ بريتان جانوزر، والصحفيين؛ صالح كلش، رمزي آكايا، محمد يالجن وميكائيل باروت".

وكان قد كشف مساعد رئيس نقابة المحامين في آمد، مهدي أوزدمير أنّه جرى اعتقال نحو 150 شخصاً اليوم، وان الاعتقالات مستمرة.

(ر)