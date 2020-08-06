الشرطة الروسية والاحتلال التركي يسيرون الدورية الـ27 في ريفي الدرباسية وزركان

لا تزال الشرطة العسكرية الروسية وقوات الاحتلال التركي مستمرة في تسيير دورياتها منذ احتلالها لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بعد الهجمات التي شنتها في الـ9 من تشرين الأول 2019، والتي لا تزال مستمرة، رغم الاتفاقات التي وقعها الاحتلال مع كل من روسيا وأمريكا.

وفي هذا الإطار سُيّرت، اليوم، دورية مشتركة جديدة في ريفي ناحيتي الدرباسية وزركان، وذلك تنفيذًا لاتفاق سوتشي.

انطلقت الدورية من قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية، ومرّت بقرى كسرى التابعة لناحية زركان لتعود إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك.

الدورية الـ27 ضمت 4 مدرعات عسكرية من كلا الجانبين، بالإضافة الى مروحيتين روسيتين وذلك لمراقبة الدورية.

(آ ح/هـ ن)

ANHA