الشرطة الروسية تقتل عنصرًا من المخابرات الجوية في دير الزور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حاجزًا يتبع لـ الشرطة العسكرية الروسية يتمركز عند “دوار البلعوم” في مدخل مدينة الميادين شرقي دير الزور، أطلق النار على سيارة يستقلها ثلاثة عناصر من المخابرات الجوية التابعة للقوات الحكومية، لعدم توقفهم على الحاجز.

وبحسب المرصد السوري فأن نتيجة إطلاق النار على السيارة قُتل عنصر من المخابرات الجوية، بالإضافة إلى اعتقال آخر من قِبل الشرطة الروسية، فيما تمكن عنصر المخابرات الثالث من الفرار بعد محاولة الروس اعتقاله.

ونشر المرصد في 7 تموز/ يوليو أن عشرات العناصر انشقوا عن “الدفاع الوطني” وانضموا إلى المجموعات الموالية لإيران مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات إضافية في دير الزور.

(ش ع)