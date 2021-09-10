الشرطة الإسرائيلية تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول أمني، أنه "تم اعتقال يعقوب قادري ومحمد العارضة في منطقة الناصرة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد ذكرت أن "التقييم السائد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن اثنين من الأسرى لا زالوا في مناطق داخل إسرائيل، في حين الآخرين قد تمكنوا في الوصول للأراضي الفلسطينية".

يأتي ذلك، وسط تزايد تهديدات الفصائل الفلسطينية بالتصعيد، في حالة تعرض الأسرى للتصفية، أو ممارسة تضييقات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، عبر نفق جرى حفره، فيما لا تزال تفاصيل الحادثة، مجهولة.

(ع م)