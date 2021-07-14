الشرطة العسكرية الروسية تسير الدورية الـ51 مع الاحتلال التركي في الدرباسية

وانطلقت الدورية المشتركة من باب شيرك الحدودي 13كم غرب مركز ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة، بمشاركة 4 مدرعات من كلا الجانبين الروسي والتركي، برفقة حوامتين روسيتين.

وجابت الدورية القرى الحدودية "شيرك، دليك، بيركنيس، قيروان، عالية، إبراهيمة، فقيرة، كسرى" لتعود على أعقابها من الطريق ذاته إلى نقطة الانطلاق، لتتجه بعدها المدرعات الروسية إلى قاعدتها العسكرية في تل تمر، فيما دخلت المدرعات التركية الأراضي التركية.

وتعد هذه الدورية الـ 51 التي تسيرها الشرطة العسكرية الروسية مع الاحتلال التركي في قرى ناحية الدرباسية، منذ توقيع الجانبين الروسي والتركي اتفاقية وقف إطلاق النار في سوتشي الروسية في 22 تشرين الأول عام 2019.

(ب ح/س ر)

ANHA