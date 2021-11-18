الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دورية مع الاحتلال التركي في أرياف الدرباسية وعامودا

وانطلقت الدورية المشتركة من الباب المخصص لدخول دوريات جيش الاحتلال التركي، في قرية شيرك الحدودية 13 كم غرب مركز ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، تألفت من 4 مدرعات من كلا الجانبين الروسي والتركي، برفقة حوامتين روسيتين.

وجابت الدورية المشتركة القرى الغربية والجنوبية والشرقية لناحية الدرباسيه، والغربية لناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، وهي "دليك وشيرك وسلام عليك وقرمانة وتل كديش وغنامية وكربطلي وجديدة وتل طيرة وباب محمود ورحيك وخاصكة وخانكهه وخرزة وبهيرة".

وعبّر الأهالي عن رفضهم لمرور مدرعات الاحتلال التركي في أراضي شمال وشرق سوريا برشق الدورية المشتركة بالحجارة.

وعادت الدورية من المسار نفسه، لتعود مدرعات جيش الاحتلال التركي أدراجها إلى الأراضي التركية، بينما توجهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في مدينة قامشلو.

(ب ح/ أ م)

ANHA