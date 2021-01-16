الشرطة الألمانية تستهدف شبكة تدعم الإرهاب في سوريا عبر تركيا

وأوقفت الشرطة الألمانية إرهابيين في إطار تحقيق في شبكة أوروبية سعت إلى تمويل الإرهاب في سوريا عبر تركيا، حسبما ذكر موقع دويتشه فيله الألماني.

والمشتبه به الذي أشار إليه الادعاء باسم إرمان ك، متهم بجمع تبرعات مالية في أوروبا لصالح مرتزقة تحرير الشام السورية المتشددة من خلال موقع إلكتروني أسسه.

ويأتي الاعتقال في أعقاب عملية للشرطة الألمانية الأسبوع الماضي شهدت اعتقال ثلاثة آخرين بتهم مماثلة، بما في ذلك المشتبه به الرئيسي (أوندير أ)، وهو مواطن ألماني يعتقد أنه من أصل تركي.

وبحسب الموقع، فإن (إرمان ك) يُزعم أنه كان على اتصال مباشر مع مرتزقة هيئة تحرير الشام في نيسان/ أبريل وايار/مايو2020، بينما اتهم (أوندر أ) بالسفر إلى تركيا لدعم المجموعة.

(م ش)