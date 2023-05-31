الشرطة الألمانية تعتقل سبعة متهمين بتمويل داعش في سوريا

ألقي القبض على أربع نساء وثلاثة رجال في ألمانيا؛ للاشتباه في مساعدتهم بتمويل مرتزقة داعش في سوريا.

ونفذ ضباط الشرطة سلسلة من المداهمات في الصباح الباكر اليوم، على 19 منزلاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برلين، بينما تم إجراء بحث منسق على مبنى في هولندا.

ويزعم المدعون الألمان أن المعتقلين كانوا يعملون "كوسطاء ماليين" في شبكة تدعم مرتزقة داعش في سوريا.

والمعتقلون السبعة الذين يحملون الجنسية الألمانية والتركية والمغربية والكوسوفية متهمون أيضاً بخرق قوانين التصدير.

ويقول المسؤولون إنه "يتم تقديم التبرعات لتقوية داعش من خلال المساعدة في ضمان إيصال الإمدادات إلى العناصر الإرهابية المحتجزين في معسكرين في شمال سوريا".

وقال خبير في مكافحة الإرهاب لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في وقت سابق من هذا العام، إن على الغرب تقديم المزيد من الدعم لقوات سوريا الديمقراطية أو المخاطرة بعودة داعش إلى الظهور.

(م ش)