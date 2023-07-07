الشخصيات المشاركة في المنتدى الدولي حول معاهدة لوزان

تستمر أعمال المنتدى الدولي حول معاهدة لوزان، الذي انطلق في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا أمس، برعاية مركز روجآفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS)، تحت شعار "لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي".

وشارك في المنتدى، أكثر من 150 شخصية بين سياسيين، وباحثين وأكاديميين بشكل شخصي، وعبر تطبيق زوم، من كردستان، وشمال وشرق سوريا، بلدان أخرى.

وشارك في المنتدى العديد من الشخصيات الأكاديمية من بلدان أوروبية عدة، أبرزها "الكاتبة والناشطة في مجال حقوق الانسان زينب الغزوي، Zineb el Ghazoui، والكاتب الفرنسي فرانسوا هنري دوزارابلFrançoi-Henri Deserable، والكاتب الفرنسي وخبير في الشؤون الكردية والدولية باتريس فرانشيسكي Patrice Franceschi ، والأستاذ في العلوم السياسية بجامعة فيينا في النمسا توماس شميدنغز Thomas Schmedinger ، والكاتبة والباحثة والإعلامية من ألمانيا كريستين هيلبرغ كريستين هيلبرغ Kristin Helberg، وأستاذ التاريخ في جامعة كردستان الدولية بيار مصطفى، والعضو في البرلمان الكاتالوني روبن واغنسبرغ Rubin Wagensberg، والمحامي والسياسي الكاتالوني مارس باشلي Marc Barbacil، والناشطة السياسية والحقوقية لارا كوستافريد Lara Costafreda

كما شارك الإعلامي ومخرج الأفلام الوثائقية من أمريكا مات وايت ورث Matt Whitworth والكاتبة والباحثة الأمريكية سمر ستنبرغ Summer Steenberg.

كما شارك في المنتدى الدولي العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية من شمال وشرق سوريا، أبرزهم "الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حمدان العبد، وممثل الإدارة الذاتية في فرنسا خالد عيسى، والرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله وصالح مسلم، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد وغريب حسو، والأمنية العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود، والناطق باسم وحدات حماية الشعب (YPG) نوري محمود، والناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ) روكسان محمد، ورئيس الطريقة الصوفية القادرية في سوريا الشيخ محمد القادري، وعضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف، ورئيسة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا مزكين حسن، والناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان فرزندا منذر، وعضوة الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، عبير حصاف".

ومن أبرز الشخصيات ورؤساء الأحزاب السياسية الكردية، والشخصيات السياسية على المستوى الكردستاني المشاركة "الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي لقمان أحمي، الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي طلال محمد، والسكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا صالح كدو، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدين إبراهيم"، والعشرات من أعضاء الأحزاب السياسية.

كما شارك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وباسم مكتب العصر الحقوقي عمر كونيش فعاليات المنتدى الدولي عبر رسائل مصورة (فيديو)، وبدروه أرسل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) بافل طالباني رسالة نصية قرئت في المنتدى.

وعدد من الحقوقيين/ات، وعضوات في مركز الأبحاث جنولوجي في شمال وشرق سوريا.

(أم)

ANHA