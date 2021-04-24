الشهيد شرفان شندو يوارى الثرى في قامشلو.. ومراسم غيابية لشهيدين

ونظم مجلس عوائل الشهداء مراسم تشييع جثمان الشهيد شرفان شندو، الذي استشهد في الـ 23 من الشهر الجاري، أثناء الاشتباكات الدائرة في حي الطي بمدينة قامشلو، بعد هجوم مرتزقة الدفاع الوطني على قوى الأمن .

بينما أقيمت مراسم غيابية لشهيدين، هما المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، الشهيد جوان رمي، الذي استشهد في الـ 15 من الشهر نفسه، أثناء تأديته واجبه، والشهيد أحمد الحسن، الذي استشهد في مدينة عفرين المحتلة عام 2016.

وشارك في المراسم أهالي مدينة قامشلو، وعدد من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، من قبل العضوة نجاح سليمان، التي قدّمت فيها خالص العزاء لذوي الشهداء الثلاثة، وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ما يسمى بمرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق حواجز قوى الأمن الداخلي.

وأضافت: "منذ ثورة روج آفا، و"الدفاع الوطني" يتحرك ويتوغل مع المرتزقة القادمين من الخارج، ويقدم لهم المساعدة في مهاجمة مناطقنا، وذلك لضرب الاستقرار والأمان فيها".

ونوّهت نجاح إلى أن مرتزقة الدفاع الوطني يبثون الفتنة بين الكرد والعرب، وقالت: "هذا الشعب لم يعد مثل السابق، عشنا معًا منذ مئات السنين ولكن تحت فكر النظام البعثي، ولكن هذا الشعب عاد إلى وعيه من خلال فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

تلتها كلمة ألقيت من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، استهلها بإرسال تحية إلى جميع المقاتلين الذين يتصدون لهجمات مرتزقة "الدفاع الوطني" في حي الطي، ثم قدّم واجب العزاء لذوي الشهداء الثلاثة.

ووصف بركات قوات سوريا الديمقراطية، التي أبدت مقاومة تاريخية، بأنها أسطورة الشرق الأوسط، في القضاء على مرتزقة داعش من تل كوجر وحتى أخر معاقله في الباغوز، وقال: "أبدت قوى الأمن الداخلي خلال الأيام الفائتة أمام مرتزقة الدفاع الوطني مقاومة بطولية".

وأكد بركات أن من يطلق على نفسه اسم "الدفاع الوطني" عليه أن يحمي شعبه لا أن يهاجمه، وانطلاقًا من مطالب المواطنين في حي الطي بدأت قوى الأمن الداخلي بتطهير الحي من رجس مرتزقة "الدفاع الوطني"، الذين يتعدون على حقوق المواطنين ضمن الحي نفسه.

وأضاف: "عشرات الشبان من العرب والسريان، ينضوون تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، ولكن بعض الأطراف والأحزاب الكردية أدلت ببيانات وتصريحات تحض على الفتنة، فيما كان المطلوب منها حماية هذه القوات التي تحميهم في الوقت نفسه".

على صعيد متصل، ألقى المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، متين قامشلو، كلمة تحدث فيها عن إصرار وعزيمة الشهيد شرفان، وعن رغبته في تخليص المنطقة من ما تسمى بمرتزقة "الدفاع الوطني" التابعين لحكومة دمشق، مؤكدًا أن المكان الذي حارب فيه تم تحريره من قبل رفاقه المقاتلين.

ثم قرئت وثائق الشهادة لكل من الشهداء الثلاثة، وتم تسليمها إلى ذويهم، ليوارى بعدها جثمان الشهيد شرفان شندو، الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان، بقامشلو.

(ي م/س ر)

ANHA