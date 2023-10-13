الشهيد سعد كان محباً لأصدقائه الذين يواصلون مسيرته النضالية الآن

أحيت وكالتنا واتحاد الإعلام الحر الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد مراسلها سعد أحمد في مزار شهداء تل تمر، بمشاركة ذوي الشهيد ورفاقه وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية.

ارتكب جيش الاحتلال التركي في 13 تشرين الأول 2019 مجزرة مروّعة في سري كانيه، استشهد فيها 11 مواطنة ومواطناً، بينهم مراسل وكالتنا سعد أحمد ومراسل Çira tv محمد رشو وأصيب 80 مواطنة ومواطناً.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت ميديا حنان، المحررة في وكالتنا (ANHA) كلمة استذكرت فيها الشهيد سعد وجميع الشهداء الذين ساروا على دربهم مثل دليشان وهوكر ورزكار.

وأكدت ميديا حنان: "من هنا نجدد العهد الذي قطعناه لشهدائنا بمتابعة مسيرتهم النضالية. لقد كان للشهيد سعد دور بارز في إظهار حقيقة المعارك التي دارت في سري كانيه حتى وصل إلى مرتبة الشهادة".

والد الشهيد سعد محمد، سعيد أحمد، شكر رفاق دربه على المشاركة في مراسم الاستذكار، وأكد أن الشهيد سعد كان محباً لجميع أصدقائه الذين يواصلون الآن مسيرته النضالية.

الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحرّ دليار جزيري قال في كلمة له: "قبل أربع سنوات استُهدف الإعلاميون في مدينة سري كانيه، من قبل دولة الاحتلال التركي التي لا تستهدف العسكريين فقط، بل تستهدف كل شيء يردع هجماتها وعلى وجه الخصوص الإعلاميين".

وأضاف جزيري: "هجمات الاحتلال التركي على الإعلام الحر ليست بجديدة، فالاحتلال التركي يستهدف الإعلاميين منذ بداية ثورة 19 تموز".

وأكد أن: "كاميراتنا وأقلامنا ستظل ترصد الحقيقة، وسنسير على خطا شهدائنا".

وبعد انتهاء المراسم وضع المشاركون أكاليل الزهور على ضريح الشهيد سعد أحمد.

(ف)

ANHA