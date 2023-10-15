الشهيد كريم آمد كان مناضلاً قيادياً آبوجياً ومن مقاتلي الكريلا المثاليين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم الأحد، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل مقاتل من قوات الكريلا. جاء في نصه:

"ارتقى رفيق دربنا كريم آمد، الذي كان يتخذ زمام قيادة العمليات الناجحة التي كبّدت جيش الاحتلال التركي خسائر فادحة في منطقة متينا، وكان معروفاً بين رفاقه الكريلا بشجاعته وبطولته، إلى مرتبة الشهادة في 11 آب 2023، نتيجة هجوم عدواني شنته دولة الاحتلال التركي، لقد وضع رفيقنا آمد الذي كان مناضلاً آبوجياً وجسوراً، احترافيته التكتيكية وفن ضرباته القوية موضع التنفيذ في كل عملياته النوعية، كما إنه نفذ إبداع أسلوب حرب للفرق المتحركة لقوات الكريلا بطريقة احترافية، وقد قاد تلك العمليات وأصبح واحداً من مقاتلي الكريلا المثاليين في العصر الجديد.

نقدم تعازينا الحارة في البداية لعائلة رفيق دربنا كريم العزيزة، الذي كان مناضلاً قيادياً آبوجياً، الابن البطل لشعبنا في آمد، ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطنيين، ونعاهدها على تحقيق هدف ’كردستان حرة وقائد حر‘ لرفيقنا كريم.

سجل رفيقنا الشهيد كريم آمد كالتالي:

الاسم الحركي: كريم آمد

الاسم والنسبة: حاجي كاسكات

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: حوى – عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 11 آب 2023".

(أ ب)