الشهيد أبو فقير.. سجل نضالي حافل لشخصية وطنية

تودع اليوم مدينة كوباني أحد رموزها الوطنية الذي عرف على مدى عقود من الزمن بوفائه للقضية الكردية ونضال الشعب الكردي التحرري.

الشهيد محمد حسين كيكو، الملقب بـ"أبو فقير"، القيادي في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات وأحد مؤسسيها الأوائل منذ انطلاق ثورة الـ19 من تموز/يونيو عام 2012.

محمد حسين كيكو من مواليد ١٩٦٥ من قرية دولي داغ الواقعة حوالي١٢ كيلو متر غربي مدينة كوباني، كرّس حياته للنضال الثوري وكان شخصية وطنية يعمل ويناضل من أجل وطنه والقضية الكردية إلى جانب حركة التحرر الكردستانية.

وبرز اسم "أبو فقير" بعد انطلاق ثورة روج آفا، حيث شارك في تأسيس قوى الأمن الداخلي، وكان أحد القياديين فيها، وشارك في معركة كوباني ضد مرتزقة داعش.

وبعد تحرير المدينة شارك في حملة تحرير مدينة كري سبي/ تل أبيض، ولدى تحرير المدينة في ٢٠١٦ عمل كإداري لقوى الأمن الداخلي في مقاطعة كري سبي، ثم عاد وعمل كإداري في قوى الأمن الداخلي بمقاطعة كوباني ثم على مستوى إقليم الفرات.

يقول زميله في قوى الأمن الداخلي عدنان علي حسي بأن "الشهيد أبو فقير كرس كل وقته للعمل وكان دائماً على استعداد للاستماع إلى مشاكل الجميع وإيجاد حلول لهم".

ويضيف عدنان حسي قائلاً "كان نظامياً في العمل ولا يتغاضى عن عمله ويحضر في أي وقت يتطلب منه العمل وكان مستعداً دائماً للمشاركة في الحملات والمعارك التحريرية التي كانت تحصل، كان ذو روح فدائية".

ويؤكد عدنان بالسير على درب الشهيد أبو فقير ودرب كافة الشهداء، ويقول "سنعمل بالروح الثورية كما عمل الشهيد أبو فقير وغيره من الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن".

وفارق الشهيد أبو فقير الحياة يوم أمس 10 من الشهر الجاري في مشافي مدينة منبج بعد صراعه مع مرض عضال.

وتقام مراسم تشييعه اليوم الأحد بتمام الساعة 18:00 في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني.

(ج)

ANHA