الشهباء تتحضر للحصاد

مع اقتراب موسم حصاد محصولي القمح والشعير بدأ أصحاب الحصادات في مقاطعة الشهباء بصيانة وتجهيز الحصادات والآليات الزراعية لحصاد الموسم الزراعي لهذا العام.

وقد باشر أصحاب الحصادات الزراعية بإجراءات الصيانة الدورية لها، واستبدال القطع القديمة بقطع جديدة, حيث تقوم إدارة مجلس مقاطعة الشهباء بتقديم مبالغ مالية لتأمين القطع اللازمة.

ويشرف العمال وأصحاب الآلات الزراعية بأنفسهم على عمليات صيانة الحصادات نتيجة الخبرة التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم، وتشمل عمليات الصيانة عادة فك جميع قطع الحصادة، وإعادة تركيبها بعد تنظيفها وتبديل القطع التالفة، وبسبب عدم توفر قطع الغيار وارتفاع سعر الدولار فقد اكتفوا بإجراء عمليات الصيانة الضرورية فقط.

عامل الصيانة محمد سيدي، أشار إلى الصعوبات التي تعترضهم وقال:" بدأنا بصيانة الحصادات في مقاطعة الشهباء، هناك صعوبات بسبب انتشار وباء كورونا وإغلاق محال الصيانة وارتفاع سعر الدولار مقارنة مع العام الماضي، التكلفة أصبحت أضعاف".

وتابع سيدي: "مقاطعة الشهباء منطقة محاصرة لا نستطيع تأمين كافة القطع اللازمة للحصادات، عمليات الصيانة تستمر نحو شهر لتكون الحصادات مجهزة للعمل, حالياً نجري أعمال الصيانة للقطع الضرورية التي تعرضت للتلف في موسم العام الماضي" وأضاف "يبدأ موسم الحصاد تقريباً في 20أيار ونعمل لغاية شهر ونصف الشهر تقريباً".

بدورها العضوة في لجنة الزراعة إيمان حسين أيضاً أشارت إلى المعوقات بالقول: "صعوبات كثيرة نعانيها خلال استيراد القطع اللازمة للحصادات إلى مقاطعة الشهباء، نحاول بشتى الوسائل تأمين القطع الضرورية، قبل بدأ موسم القمح والشعير، ونعمل جهدنا لتقديم المساعدة للأهالي لحصاد موسمهم الزراعي وتذليل المعوقات و الصعوبات".

(ر ح)

ANHA