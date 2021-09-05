الشهباء تستعد لمهرجان هاوار في موسمه الثالث

أعلنت هيئة الثقافة والفن في شهر حزيران المنصرم عن تسجيل أسماء الر اغبين بالمشاركة في مهرجان هاوار في موسمه الثالث وذلك عبر الكومينات والمجالس في الشهباء، ومدينة حلب.

وسجل عشرات الشبان والشابات أسمائهم للمشاركة في عروض المهرجان الغنائي.

وعقب مرحلة اختبار، اختير 21 مشاركاً ومشاركة من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان.

ووزعت اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان المشاركين على ثلاث مجموعات (مجموعتين في الشهباء ومجموعة في حلب) تتألف كل مجموعة من سبعة مشاركين، ليتم تدريبهم وصقل موهبتهم.

العضوة في اللجنة المشرفة على مهرجان هاوار نوروز سليمان أشارت ألى أن الهدف من إقامة المهرجان في ظروف التهجير الذي يمر به أهالي عفرين " هو اثبات للعالم وللذين يسعون الى طمس ثقافتنا عبر شتى الطرق، بأننا في ظل الصعوبات التي نمر بها والحصار والقصف اليومي، نحافظ على تراثنا ونحميه، ونكون سلسلة مرتبطة بالأصوات الشابة الجديدة مع ثقافتنا الممتدة عبر التاريخ".

وينطلق المهرجان في السادس من أيلول الحالي في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من السادس من أيلول الى التاسع من الشهر ذاته ليتم اختيار 14 مشاركاً من أصل 21، والمرحلة الثانية تقام على مدار يومين 14-15 أيلول يتم اختيار 7 اشخاص، ليتنقلوا الى المرحلة الأخيرة المصادف يوم 20 أيلول.

نوروز سليمان قالت" في المرحلة الأخيرة يتم اختيار ثلاثة فائزين على إثر قرار اللجنة العليا المؤلفة من ثلاثة فنانين، ويتم تكريمهم".

المشارك شرفان محمد أبدى سعادته بالمشاركة في مهرجان هاوار الثالث، وقال" هدفي من المشاركة في مهرجان هاوار هو المحافظة على تراثنا وتاريخنا، وان نكون درع ضد مخططات الاحتلال الساعي لطمس ثقافتنا وهويتنا".

وأقيم مهرجان هاوار بنسخته الأولى والثانية في عامي 2015 و2016 في المركز الثقافي في عفرين قبل العدوان التركي على مقاطعة عفرين.

(م)

ANHA