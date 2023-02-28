الشهباء تلجأ للخيم الصفية مع عدم إمكانية ترميم المدارس المتضررة من الزلزال

بعد جولة قام بها مهندسون مختصون بتوجيه من مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، تم التأكد من عدم جاهزية 15 مدرسة، وقرر المجلس تعليق الدوام فيها لمدة 3 أسابيع.

وكان 5500 طالب/ة من مختلف المراحل الدراسية يتلقون تعلميهم في تلك المدارس المتضررة من الزلزال. حرصاً منه على إكمال تعليمهم، عقد مجلس مقاطعة عفرين والشهباء اجتماعاً لبحث حلول بديلة. كان المجلس يرغب بترميم تلك المدارس المتضررة ووضع حلول جذرية للمشكلة، إلا أن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء ومنع مرور مواد البناء دفع المجلس للتفكير بحلول أخرى.

قرر المجلس نصب خيم صفية بهدف إكمال العملية التدريسية. في هذا الإطار، نُصبت 33 خيمة في مدرسة الشهيد عكيد بناحية الأحداث، و20 خيمة في مدرسة الشهيد كندال في قرية تل قراح، ويمكن ان تنصب 50 خيمة أخرى في مكان آخر بالمقاطعة إلى توفرت الخيم، وفقاً للرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، زلوخ بكر.

وسيكون على جدول أعمال الهيئة ترميم المدارس المتضررة في حال توافر الإمكانيات، بحسب الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، التي طالبت حكومة دمشق برفع فوري للحصار عن المقاطعة.

(م)

ANHA