الشهباء... حصار ممنهج للحصول على تنازلات

عمدت حكومة دمشق إلى فرض حصار خانق، منذ قرابة الشهرين، على مقاطعة الشهباء ومُهجّري عفرين المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، ومنع دخول المواد الغذائية والصحية والمحروقات إليها.

الحصار المُنفّذ من قبل قوات حكومة دمشق، فتح المجال أمام تدهور الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتدني المستوى المعيشي خاصة في ظل انتشاء وباء كورونا.

ويوجد في مقاطعة الشهباء التي تقع في الريف الشمالي لمدينة حلب /5/ مخيمات لمُهجّري عفرين المحتلة، الذين هُجّروا قسرًا من منازلهم بعد احتلال تركيا ومرتزقتها المدينة في 2018.

والمخيمات التي نصبتها الإدارة الذاتية لمُهجّري عفرين وتضم الآلاف هي "سردم، عفرين، العودة، الشهباء وبرخدان".

وتفرض قوات حكومة دمشق مبالغ مالية باهظة مقابل دخول أي شاحنة إلى المقاطعة، وتصل بعضها إلى مليوني ليرة سورية أو أكثر، بالإضافة إلى خلق عراقيل للأهالي الراغبين بالدخول والخروج، حيث توجد /5/ حواجز للفرقة الرابعة بين حلب ومقاطعة الشهباء.

هذا الانتهاكات أثارت سخط الأهالي القاطنين في مقاطعة الشهباء، وعبّروا عن ذلك بالخروج في مظاهرات أمام حواجز قوات حكومة دمشق، وذلك وسط صمت المنظمات الإنسانية وعدم القيام بواجبها.

وتعليقًا على ذلك، أوضح الإداري في مكتب حزب سوريا المستقبل في ناحية الدرباسية، رستم بكر، لوكالتنا، العديد من الملفات العالقة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية منها مسألة عين عيسى، وشكل سوريا بعد وصول جو بايدن إلى الحكم، وكيفية حل الأزمة السورية سياسيًّا.

وأضاف بكر "النظام السوري يحاول الاستفادة بمساعدة روسيا من الفراغ الحاصل في البيت الأبيض، فهي تحاول السيطرة على عين عيسى لتتمكن من السيطرة على طريق M4 الدولي، وفرض الحصار على مقاطعة الشهباء تعد واحدة من تلك الملفات".

'حصار مقابل التنازل'

ويشير رستم بكر إلى أن ما تقوم به حكومة دمشق من انتهاج سياسة الحصار ضد أهالي مقاطعة الشهباء ومُهجّري عفرين قسرًا "ليست بالغريبة" عنها، وقال "النظام فقد شرعيته بعد مواجهة شعبه بالسلاح، حيث قتل الآلاف من المتظاهرين وضرب بنية دولة كاملة، فقط من أجل الحفاظ على كرسيه وسلطته، وما زال مستعدًّا أن يقتل ويراهن على منطقة مقابلة أخرى من أجل الحفاظ على سلطته".

ولفت بكر إلى أن حكومة دمشق تعلم أنه يوجد في الشهباء مُهجرو عفرين المحتلة، وهي محاصرة من قبل الأخيرة، ولا يوجد منفذ سوى الطريق التي تسيطر عليه، وقال "النظام السوري يحاول الحصول على تنازلات بحصار شهباء".

'وجهان لعملة واحدة'

وتابع بكر "السياسية التي ينتهجها النظام السوري ضد أهالي مقاطعة الشهباء تشبه إلى حدّ كبير الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين المحتلة، فهي تختلف في شكلها، لكن المضمون واحد، إن ما يجري في مقاطعة الشهباء هو استمرار لمؤامرة عفرين، وإبادة الشعب الكردي والحكم عليهم بالموت".

'منظمات مسيّسة'

وحول صمت المنظمات الإنسانية التي تعمل في سوريا، وخاصة في ظل انتشار كورونا، عن الحصار المفروض ومنع دخول المواد الأولية كالمحروقات ومستلزمات الأدوية قال رستم بكر: "المنظمات الإنسانية التي تعمل في سوريا هي منظمات مسيّسة تعمل وفق ما تملي عليها السياسة الدولية والتي تصب في مصلحتها".

وطالب الإداري في مكتب حزب سوريا المستقبل في ناحية الدرباسية، رستم بكر، في نهاية حديثه المنظمات الدولية الإنسانية بالخروج عن صمتها والقيام بواجبها.

(هـ ن)

ANHA