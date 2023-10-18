الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة جديدة لضحايا الحرب

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي بأن حصيلة ضحايا مجزرة المعمداني بلغ 471 قتيلاً، فيما لا يزال 28 حالة حرجة، بالإضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.

ولفت إلى أن: "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي 3478 شهيد و12065 إصابة بجراح مختلفة، 70 % منهم من الأطفال والنساء والمسنين".

وفي سياق ردود الفعل العربية قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن: "إسرائيل تعمّدت قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء"، مطالباً بـ "موقف دولي ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر إسرائيل على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية".

من جهته، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشدداً أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع، مضيفاً في كلمة خلال اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال محادثاته اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة"، وأوضح أن "استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع".

(د ع)