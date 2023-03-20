الصحة العالمية: اليمن يشهد تفشياً للحصبة وشلل الأطفال

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن، عبر "تويتر" اليوم، إن: "اليمن يشهد الآن تفشياً للحصبة وشلل الأطفال".

وأضافت إن: "أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة لم يتلقوا اللقاح"، مشددة على "أن هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن".

وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن وفاة 10 أطفال بمرض الحصبة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، محذراً من عودة تفشي أمراض الطفولة الستة في مناطق سيطرة أنصار الله "الحوثي"، متهماً الجماعة بـ "فرض قيود ميدانية على برامج تحصين الأطفال ضد تلك الأمراض القاتلة"، حسب ما نقلت وكالة روسية.

ويعاني اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله "الحوثي"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.

ويسيطر الحوثيون منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

(د ع)