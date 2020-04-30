الصحة العالمية تقصي مجددا مناطق شمال وشرق سوريا من المساعدات الطبية

غير أن نسخة محدثة من المذكرة، بتاريخ يوم الثلاثاء، حذفت الصحة العالمية فيها المناشدة المباشرة بإعادة فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر من توقف استخدامه في عمليات الأمم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين, حسب ما أفادت به "رويترز".

وتثير هذه الخطوة احتمال تأجيج الانتقادات التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بأنها تسمح لنفسها بأن تؤثر عليها بعض الدول.

وكان ترامب قد أوقف في وقت سابق هذا الشهر التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية التي مقرها جنيف بينما تعكف واشنطن على مراجعة تعامل المنظمة مع وباء فيروس كورونا، واتهم المنظمة بالتركيز أكثر من اللازم على الصين، وتنفي منظمة الصحة ذلك.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، بخصوص التغييرات التي أدخلت على المذكرة ”يجب أن تقف منظمة الصحة العالمية ثابتة ولا ترضخ للضغوط من القوى الكبرى، الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تجنب الانتقادات“.

وأضاف ”ينبغي لمجلس الأمن على الفور أن يجدد التفويض باستخدام معبر اليعربية“.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا يوم الأربعاء، دعا عدد من الأعضاء المجلس إلى المساعدة في تعزيز عمليات نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه ينبغي بحث كل الخيارات بما في ذلك استخدام معبر اليعربية.

روسيا لا تريد فتح معبر اليعربية

لكن فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال ”نحث زملاءنا بقوة على ألا يضيعوا وقتهم في البحث عن سبيل للدفاع، بشكل صريح أو ضمني، عن العودة إلى استخدام اليعربية“.

وقالت مذكرة منظمة الصحة العالمية المحدثة إن التأثير الحقيقي لفيروس كورونا في سوريا يمكن أن يكون ”كارثيا حقا“.

وأعلنت سوريا عن تسجيل 43 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات, كما أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الأربعاء تسجيل اول حالتين بفيروس كورونا في مناطقها.

(ر ح)