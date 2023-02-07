الصحة العالمية تخشى أن تكون حصيلة ضحايا الزلزال أعلى بثماني مرات

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في شمال كردستان وتركيا وسوريا "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق؛ لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.

وقال في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد".

وبدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة، أديلهايد مارشانغ إن عدد المتضررين قد يصل إلى "23 مليوناً بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".

وارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين، اليوم الثلاثاء، حيث فقد 4476 شخصاً حياتهم، وأصيب 19440 في سوريا وشمال كردستان وتركيا، كحصيلة غير نهائية.

(م ش)